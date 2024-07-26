Обмеження на техніку в середньостроковій і довгостроковій перспективі призведе до того, що невдалі механізовані атаки стануть для росіян з часом тільки дорожчими.

Російські загарбники намагаються відновити ініціативу на фронті і досягти швидких перемог, використовуючи механізований маневр. Однак такі широкомасштабні лобові атаки демонструють, що військове командування противника не засвоїло уроки про труднощі таких дій на майже прозорому полі бою.

Як пише Інститут вивчення війни у своєму звіті, така готовність витрачати велику кількість бронетехніки на виконання обмежених тактичних завдань показує лише погане довгострокове оперативне планування.

Згідно з прогнозом аналітиків, обмеження на техніку в середньостроковій і довгостроковій перспективі призведе до того, що невдалі механізовані атаки стануть для росіян з часом тільки дорожчими. Загарбники значною мірою покладаються на відновлення запасів за рахунок озброєння та техніки радянських часів.

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"Російському уряду, ймовірно, доведеться додатково мобілізувати російську економіку і оборонну промисловість, якщо російські військові мають намір підтримувати нинішні темпи операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі, оскільки Росія вичерпує свої обмежені радянські запаси, але неясно, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатню кількість транспортних засобів, які б витримали високі темпи втрат техніки, навіть якщо буде проведена додаткова економічна мобілізація", - пояснюють в Інституті вивчення війни.

Водночас українська організація Frontelligence Insight зафіксувала, як російські війська переміщували сотні одиниць техніки, переважно відреставровані старі броньовані машини, такі як танки Т-62 і Т-55, на фронт у червні та на початку липня.

Поки що вони не з'явилися на фронті, а тому ворог, ймовірно, збирається кинути їх у бій наприкінці цього року. Як додали у Frontelligence Insight, внутрішні російські документи свідчать про те, що їхні танки, пошкоджені протягом останніх шести місяців, чекають на запасні частини. При цьому дефіцит двигунів призвів до збільшення використання більш сучасних танків Т-80 для ремонтних робіт. Поки що окупаційна армія має достатньо бронетехніки для періодичного проведення ротних і більших механізованих атак .

Війна в Україні - механізовані атаки ворога

У середу, 24 липня, Збройні сили України відбили одну з найбільших механізованих атак російських окупаційних військ з жовтня 2023 року на заході Донецької області.

Загарбники задіяли в атаці одночасно 11 танків, 45 бойових броньованих машин, рідкісну бойову машину "Термінатор", 12 мотоциклів та близько 200 осіб особового складу.

Повітряна розвідка Сил оборони виявила механізовані колони РФ на відстані, після чого наші воїни використали артилерію, БПЛА та мінні поля для відбиття наступу противника. Вдалось пошкодити або знешкодити 6 російських танків, 7 ББМ та всі 12 мотоциклів. Після знищення першої хвилі техніки росіяни відступили.

Однак дії РФ призводять лише до значних втрат. З початку наступу на півночі Харківської області окупаційні війська втратили у Вовчанську більшу частину 138 мотострілецької бригади та "сточили" два танкові полки - 83-й та 157-й. Подекуди людські втрати можуть досягати 40% і більше.

Загалом з початку повномасштабної війни ворог втратив вже 571 тисячу 350 осіб, 8313 танків, 16039 бойових броньованих машин, 15804 артилерійських систем та багато іншої техніки.

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