ЗСУ вже мали справу раніше майже з усіма підрозділами РФ, які зараз воюють на Харківщині.

З початку наступу на півночі Харківської області окупаційні війська втратили у Вовчанську більшу частину 138 мотострілецької бригади та "сточили" два танкові полки - 83-й та 157-й.

Як пояснив LIGA.net речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, штатна чисельність мотострілецьких бригад в РФ становить до 5000 особового складу, а у танкових полків – 94 одиниці техніки.

За словами посадовця, російські бригади на цій ділянці фронту іноді втрачають по декілька десятків окупантів на день. Це підтверджують радіоперехоплення загарбників і самі полонені. Через таку ситуацію ворог змушений вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків.

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"Тобто виглядає так: заходить бригада чи полк, впродовж кількох тижнів атакує, несе шалені втрати, затикає діри резервами, поступово переформовуючи штурмові групи, зменшуючи їхню кількість, або кількість задіяних у них людей", – розповів Саранцев.

Він додав, що на підтягування резервів у противника йде кілька годин, а от перекидання підрозділу з іншого напрямку може потребувати по декілька діб.

На думку речника, російські поповнення навряд заходять у 100% комплектації тоді як людські втрати можуть досягати 40% і більше. При цьому "за підручником" частина вважається небоєздатною у разі втрат 30%. Саранцев зазначив, що ЗСУ вже мали справу раніше майже з усіма підрозділами РФ, які зараз воюють на Харківщині.

"Наприклад, 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту "відзначилася" мародерством у Київській області ще на початку широкомасштабного вторгнення. 18 мотострілецька дивізія 11 армійського корпусу також воювала на Харківщині у 2022 році. Практично всі вони так чи інакше брали участь у війні проти України", – підсумував речник.

Війна в Україні - ситуація у Харківській області

Раніше Саранцев заявляв, що чисельність російських військовослужбовців на півночі Харківщини та біля кордону на території РФ становить орієнтовно від 30 тисяч осіб.

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко розповів, що ворог шукає можливість переходу лінії державного кордону на ще одному з відтинків в Харківській області.

До кінця 2024 року Україна буде перебувати в обороні, а найбільш вигідним для початку наступальних дій може стати 2025-й. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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