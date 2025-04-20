Покровськ залишається найбільш інтенсивним напрямком.

На Покровському напрямку російські окупанти докладають найбільше зусиль, але мають найменше успіху та зазнають значних втрат. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, на Великдень динаміка обстрілів зменшилась, але не зникла. Він зауважив, що попри те, що російські окупанти продовжують активно намагатися захопити Покровськ, останні спроби відзначаються значними втратами для них.

"Покровськ залишається найбільш інтенсивним напрямком. Цікавий елемент Покровського напрямку полягає в тому, що як раз там, незважаючи на те, що росіяни докладають найбільше зусиль, вони мають там найменші успіхи", - заявив Трегубов.

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Він розповів, що нещодавно на Покровському напрямку відбувся великий штурм росіян, під час якого було задіяно 90 мотоциклів, але всі вони були знищені разом з екіпажем.

Крім того, за інформацією Трегубова, в районі Котлиного та на захід від нього російські війська навіть почали трохи відступати.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що через виснаження запасів бронетехніки російська армія перейшла на мотоциклетні штурми. І ця тактика становить реальну небезпеку, зокрема через недалекоглядність українського командування.

За його словами, днями росіяни провели низку масованих штурмів на Оріхівському та Покровському напрямках, у яких одночасно використовували десятки мотоциклістів. Це кардинально відрізняється від колишньої тактики малих піхотних груп і навіть від минулого досвіду використання мотоциклів, коли їх було всього кілька одиниць в одній атаці.

Тим часом президент Зеленський повідомив, що, незважаючи на Великоднє перемир'я, починаючи з 10 години ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування ворогом дронів-камікадзе.

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