Питання надання Україні необхідно важкої зброї вже вирішили, запевнив секретар РНБО.

Зброя, яку Україна отримає від США та інших союзників, обов'язково змінить позиції сторін збройного конфлікту, але це станеться не так швидко, як хотілося б.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо свобода".

"Вона обов’язково буде змінювати позиції сторін. Треба розуміти, що це не буде так швидко, як би нам хотілося", - заявив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що українські воїни вже почали тренуватися користуватися новим озброєнням.

"Я можу сказати, що з мертвої точки все це вже зрушилось. Якщо ще 2-3 тижні кожного дня просили "Надайте нам важку зброю", то на сьогодні це питання вже вирішено", - додав Данілов.

Вже найближчим часом російські окупанти відчують на собі нову зброю, завірив Данілов.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

26 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ЗСУ почали переводити на озброєння НАТО і стандарти Альянсу.

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