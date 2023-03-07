У ПВК "Вагнер" почали набирати найманців без будь-яких медичних довідок.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у пошуках "гарматного м'яса" переключився на психоневрологічні диспансери. Від новобранців не вимагають ніяких довідок, нібито щоб "прибрати зайву бюрократію".

За інформаціэю The Moscow Times, вербувальники ПВК не вимагають довідки від психіатра і нарколога, а також флюрограму. Їх не бентежить той факт, що майбутній боєць міг лікується в психоневрологічному диспансері. Новому "гарматному м'ясу" надсилають формальну інструкцію з вимогами до новобранців і пропоную себе по ній оцінити.

У так званій інструкції для бійця зазначено, що вони не співпрацюють з людьми, які "хворіють важкими захворюваннями, що перешкоджають виконанню завдань, які страждають від наркоманії, а також перехворіли гепатитом В, С", але при цьому ніяких довідок не вимагають. По прибуттю на місце у майбутнього бійця беруть експрес-аналіз крові та аналіз сечі на наркотики. Нібито таке рішення дозволяє "прибрати зайву бюрократію".

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ПВК "Вагнер" у війні проти України - що відомо

Підрозділи "кухаря Путіна" з 24 лютого 2022 року втратили в Україні більше 30 тисяч бійців, у тому числі 9 тисяч було вбито. При цьому більше 4 тисяч найманців були ліквідовані в грудні в спробах штурмувати Бахмут, а 90% убитих - російські ув'язнені.

На даний момент "Вагнер" відчуває "кадровий голод". З лютого Пригожину заборонили набирати "гарматне м'ясо" у в'язницях і колоніях. Тепер там вербуванням займається Міноборони РФ. Крім того, "кухар Путіна" постійно скаржиться, що його бійці залишилися без боєприпасів.

В американській розвідці підрахували, що до грудня 2022 року кількість "вагнерівців" сягала 50 тисяч осіб, з них 10 тисяч - професійні найманці, а 40 тисяч — колишні зеки.

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