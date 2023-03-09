За добу сили оборони знищили 590 окупантів. Загальні втрати ворога складають понад 156 тисяч особового складу.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 156120 (+590 за минулу добу) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни втратили в Україні:

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танків ‒ 3441 (+5) одиницю;

бойових броньованих машин - 6736 (+13) одиниць;

артилерійських систем – 2465 (+2) одиниць;

засобів ППО ‒ 254 (+1) одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5331 (+1) одиниця;

спеціальної техніки ‒ 237 (+1) одиниць.

На сьогодні знищено також 488 російських РСЗВ, 303 літаки, 289 гелікоптерів, 2098 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 18 кораблів /катерів.

Ситуація на фронті станом на 9 березня - що відомо

Бійці ЗСУ за минулу добу відбили понад 110 атак росіян уздовж лінії фронту. Головні зусилля вони зосередили на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

При цьому українські захисники завдали 11 нищівних ударів по місцях зосередження сил та військової техніки окупантів за допомогою авіації.

У свою чергу окупанти завдали 25 авіаційних, 2 ракетних удари, а також здійснив 32 обстріли з РСЗВ.

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