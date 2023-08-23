Також ЗСУ ліквідували один ворожий танк, чотири ББМ, три артилерійські системи та міномети, одну РСЗВ, два ПТРК, два БпЛА .

Сили оборони України упродовж доби на Таврійському напрямку ліквідували 67 російських окупантів та поранили 137. Про це повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку.

Зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 439 вогневих завдань.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали 204 осіб (безповоротні - 67, поранені - 137)", - йдеться у повідомленні.

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Також було знищено багато ворожої техніки. Зокрема, як поінформували в прес-центрі, українські захисники ліквідували один ворожий танк, чотири ББМ, три артилерійські системи та міномети, одну РСЗВ, два ПТРК, два БпЛА, 11 одиниць автомобільної та дві - спеціальної техніки.

"Також було знищено 9 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти противника", - заявили в Об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Втрати окупантів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 258 тис. 820. За добу українські захисники ліквідували 480 російських загарбників.

Також ЗСУ знищили упродовж доби 11 танків, 12 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, одну РСЗВ та 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що в тимчасово окупованому Криму сьогодні, 23 серпня, було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

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