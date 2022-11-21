За добу ворог втратив 6 танків, 5 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи, 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Минулої доби українські військові ліквідували ще 390 російських окупантів. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 84 тис. 600 осіб.

Крім того, ворог втратив 2 тис. 892 танки (6 за минулу добу), 5 тис. 822 бойові броньовані машини (5 за добу), 1 тис. 870 артилерійських систем (2 за добу), 393 реактивні системи залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 261 гелікоптер, 1 тис. 537 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 480 крилатих ракет, 16 кораблів/катерів, 4 тис. 378 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (7 за добу) та 161 одиницю спеціальної техніки.

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