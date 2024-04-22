Затримки також мають свою ціну - за останні півроку Київ втратив територію, життя та інфраструктуру.

Конгрес США нарешті зробив правильний вибір і підтримав допомогу Україні. Невдовзі американська зброя та боєприпаси знову почнуть надходити в Україну, пише The Atlantic.

Як зазначається, затримки також мають свою ціну, оскільки блокування допомоги завдали величезної і частково непоправної шкоди на фронті.

За останні півроку Київ втратив територію, життя та інфраструктуру. Якби Україну не позбавили ​​протиповітряної оборони, у місті Харків могла б залишитися більшість електростанцій. Можливо, люди, які загинули під час обстрілу Одеси, залишились живими, а українські солдати, які тижнями проводили на передовій, розподіляючи боєприпаси, могли бути не настільки деморалізовані.

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"Затримка також змінила американську політику. Лише меншість республіканців Палати представників, включаючи спікера Майка Джонсона, приєдналася до більшості демократів, щоб вчора схвалити 60 мільярдів доларів допомоги. Те, що зараз явно є проросійським республіканським кокусом, об’єдналося в Конгресі. Урок очевидний: будь-хто, хто прагне маніпулювати зовнішньою політикою Сполучених Штатів, чи то автократ в Угорщині, чи Комуністична партія Китаю, тепер знає, що ретельно розроблена пропагандистська кампанія, спрямована на потрібних людей, може досягти успіху, що перевищує те, що хтось колись вважав можливим", - наголошується у повідомленні.

Проросійські Такер Карлсон, Джей Д. Венс, Девід Сакс за підтримки армії проросійських тролів на X та інших платформах соціальних мереж допомогли підживити наратив про невдачу та переконали меншість у Конгресі заблокувати допомогу Україні. Зокрема, наводиться як приклад фейкова історія про дві яхти Зеленського. За словами сенатора Тома Тілліса, республіканця з Північної Кароліни, деякі його колеги вголос хвилювалися під час дебатів про військову допомогу Україні, що "люди будуть купувати яхти на ці гроші". Вони читали неправдиві історії та вірили, що ті правдиві.

"Але з ухваленням цього законопроекту про допомогу російська кампанія деморалізації зазнала серйозної невдачі. Це також невдача для російських військових зусиль, і не тільки тому, що українці тепер матимуть більше боєприпасів. Раптом російські військові та російське суспільство знову стикаються з перспективою дуже тривалої війни. Україна, підтримана об’єднаними військовими та економічними силами Сполучених Штатів і Європейського Союзу, є набагато іншим супротивником, ніж ізольована та самотня Україна", - наголошується у повідомленні.

Однак це не означає, що окупаційна армія швидко піде здаватись. Путін та його пропагандисти заявляли, що їхня мета контролювати всю Україну. Вони не хочуть міняти землю на мир. Вони хочуть окупувати Харків, Одесу, Київ тощо. Як додається, зараз для демократичних країн, які підтримують Україну, сприятливий момент переглянути свою стратегію.

Після остаточного ухвалення допомоги Україні, психологічна перевага знову буде на нашому боці і це варто використовувати. Як рекомендував сам Джонсон, адміністрація Байдена повинна негайно натиснути на європейських союзників, щоб вони звільнили російські активи на суму 300 мільярдів доларів, якими вони спільно володіють, і направили їх в Україну.

"Існують чудові правові та моральні аргументи для цього — гроші можна законно вважати формою відшкодування. Ця зміна також дасть зрозуміти Кремлю, що у нього немає шляху назад до того, що раніше називали "нормальними" відносинами, і що ціна, яку Росія платить за свою колоніальну війну, буде лише зростати", - вказується у колонці.

Наразі для американців та європейців також сприятливий момент серйозніше поставитися до санкцій і режимів експортного контролю, запроваджених проти Росії. Якби НАТО проводила справжню кампанію економічного тиску, тисячі людей були б залучені, маючи банки екранів у центральному командному центрі та постійно оновлювані дані розвідки.

Видання також підтримує те, що українці ведуть асиметричну війну. Йдеться про атаки повітряними та морськими безпілотниками, які відтіснили Чорноморський флот від узбережжя, рейди на російські газові та нафтові об’єкти за тисячі кілометрів від України, вербування російських солдатів для приєднання до проукраїнських російських підрозділів, які воюють на кордоні.

"Нам потрібно більше цього, а не менше. Адміністрація Байдена також має прислухатися до пропозиції Джонсона щодо того, щоб Сполучені Штати постачали більше та кращу зброю великої дальності, щоб українці могли вражати російські ракетні установки до того, як ракети досягнуть України. Якби США зробили це восени 2022 року, коли Україна повертала собі територію, сьогодні світ міг би виглядати зовсім інакше. Ця війна закінчиться лише тоді, коли росіяни більше не захочуть воювати — і вони припинять воювати, коли зрозуміють, що не можуть перемогти. Тепер наша черга переконати їх, а також нашу власну проросійську групу, що їхнє вторгнення зазнає поразки. Найкращий спосіб зробити це — повірити в це самим", - пише The Atlantic.

Війна в Україні - допомога США

Як писав УНІАН, 20 квітня Палата представників Конгресу США підтримала законопроект, в якому передбачено виділити десятки мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. На думку журналістів Bloomberg, це дасть Україні перепочинок, але не переломить хід війни.

The Guardian вважає, що має пройти деякий час, перш ніж буде відчутна різниця на полі бою.

В України є шанс отримати допомогу від США і в наступному році, заявив в ефірі телемарафону радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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