Юрій Ігнат запевнив, що Україна захищатиме себе, громадян та об'єкти інфраструктури.

Російські військові спеціально запускають ракети поблизу кордону країн-сусідок України, щоб ЗСУ їх збивали. Уламки можуть пролетіти ще близько 10 кілометрів й впасти на території іншої держави.

"Зрозуміло, що, запускаючи через територію Білорусі або Молдови, вони намагаються ближче до кордону пускати ракети, щоб відпрацьовувала наша система ППО", - розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

При цьому він запевнив, що бійці ЗСУ захищатимуть країну, громадян, об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, при збитті ракети її частини можуть пролетіти ще 10 км або навіть більше й впасти на територію сусідніх держав.

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"Вони це прекрасно розуміють і спеціально провокують на такі дії. Тому це ще один образ цинічного російського керівництва, яке здійснює такі провокації", - підсумував військовий.

Ракетна атака 10 лютого - що відомо

У п'ятницю через нову ракетну атаку росіян в Україні оголосили повітряну тривогу. Окупанти підняли в повітря авіацію, а в море вивели кораблі з "калібрами".

Пізніше стало відомо, що о 10:18 крилаті ракети "Калібр", які запускали окупанти з російського корабля в Чорному морі, перетнули кордон України з Молдовою, А приблизно о 10:33 вони потрапили в повітряний простір Румунії.

При цьому в Повітряних силах України заявили, що українські захисники могли збити ці ракети, але це несло загрозу жителям іншої держави.

Пізніше влада Румунії спростувала інформацію про те, що ракети РФ заходили в повітряний простір країна. Найближча точка до кордону знаходилася в 35 кілометрах.

У свою чергу президент Володимир Зеленський назвав такі дії росіян викликом НАТО і колективної безпеки.

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