Сазонов, якому майже 50 років, скептично ставиться до ідеї, але зауважує, що побратими бачать в ній сенс.

Військовий Кирило Сазонов, якому майже 50 років, скептично ставиться до рішення контрактувати в армію людей віком 60+. Своєю думкою він поділився в етері Ранок.LIVE.

"Армія - це фізичні навантаження. І я роблю ставку на молодь", - сказав він.

Сазонов зазначив, що дійсно війна все більше технологічна – все більше роботів, дронів, все більше хлопців молодих в окулярах вирішують питання, а не в броніках.

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"Але все ж таки ти маєш вміти тягти бронік, автомат та БК. Ти маєш керувати автівкою в екстремальних ситуаціях. Ті ж пілоти дронів не сидять на місці. Є ті, хто сидить в 10-20 кілометрах від лінії фронту, дає нам стріми важливі, але оператори FPV-дронів виїжджають на нуль, ризикуючи собою. І коли вони виїжджають, то без автівки не можуть. Це швидко керувати автівкою, маскування, два чемодани з дронами, які ти маєш швидко розпакувати, запустити дрон і швидко поїхати, бо на тебе полюють", - пояснив Сазонов.

Він зазначив, що молодь має і здоров'я, і фізичну форму, і навчаються вони швидше, бо "голови трохи світліші, ніж в нас (старших)".

"Я дуже скептично віднісся до цієї новини. Після 50-ти років вже важко людям. Мені важко. А мені майже 50. Що там 60+? Але багато побратимів, які займаються рекрутингом кажуть, що є люди, є посади, які готові прийти і працювати, їх можна брати", - резюмував Сазонов.

Контракти для осіб 60+

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт (реєстраційний номер 13229), який надає можливість підписувати однорічні контракти особам віком 60+ під час воєнного стану, повідомив народний депутат Роман Костенко, який є ініціатором та автором цього законопроєкту.

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