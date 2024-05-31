У місті тривають вуличні бої.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначає, що ЗСУ наразі контролюють понад 70% міста Вовчанськ Харківської області.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо оперативної ситуації на Харківщині. Волошин зазначив, що на цьому напрямку за минулу добу відбулося три бойових зіткнення, а з початку сьогоднішньої доби ворог активних дій поки що не проводив. Окупанти перейшли до тактики ураження позицій українських військ ударами артилерії та керованих авіаційних бомб.

Крім того, речник розповів, що противник намагається підтримувати свої активні штурмові дії за рахунок того, що маневрує резервами та підрозділами. Зокрема, є інформація про переміщення ворожих підрозділів, які належать до 44-го та 11-го армійських корпусів, які ворог намагається залучити до проведення бойових дій.

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"У нього цих сил і засобів наразі не вистачає. Тому наші Сили оборони роблять все можливе, щоб і укріпити оборону, тримати ворога під вогневим контролем", - сказав Волошин.

Також Сили оборони України намагаються контролювати ситуацію на тому напрямку і не дати окупантам просунутися як і на інші населені пункти та міста, так і не дати їм закріпитися в місті Вовчанськ.

"Наразі ситуація така, що Сили оборони контролюють понад 70% цього міста. Тривають вуличні бої. Однак росіяни намагаються все ж таки просуватися і малими групами, щоб закріпитися на території. Однак, успіхів у них там немає", - зауважив речник.

Як зазначається у повідомленні на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ з оперативною інформацією станом на 10:30, на Харківському напрямку українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі. "За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 152 окупанти. Крім того, наші воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, 10 БпЛА та стільки ж автомобілів. Пошкоджено один танк, бойову броньовану машину, артилерійську систему та п’ять автомобілів", - зазначили у Генштабі.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито одну ворожу атаку поблизу Новоєгорівки. Тривають бої в районах Петропавлівки, Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована. Також зауважується, що за минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 82 особи. Знищено один танк, артилерійську систему, два автомобілі та станцію радіоелектронної боротьби "Серп-ВС5"; пошкоджено бойову броньовану машину та п’ять артилерійських систем противника.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагаються атакувати неподалік Діброви. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

Також на Сіверському напрямку тривають бої в районі Берестового. Тричі ворог намагався прорватися в напрямку Виїмки, але успіху не мав, втрат позицій не допущено.

"На Краматорському напрямку з початку доби відбито дві спроби противника наблизитися до Часового Яру. Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції", - йдеться у повідомленні.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. Наразі ворог здійснив чотири спроби відтіснити підрозділи українських військ із займаних позицій. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Калинове, Новоселівка Перша та Невельське, відбито атаку в районі Новолександрівки.

На Курахівському напрямку триває бій поблизу Костянтинівки, ситуація залишається під контролем Сил оборони.

"Високу ціну ворог заплатив за вчорашню активність на Покровському та Курахівському напрямках. За уточненою інформацією, тільки на цих двох напрямках російський агресор сумарно втратив 534 особи убитими та пораненими. Знищено чотири танки окупантів, дев’ять бойових броньованих машин та шість авто. Крім того, ще три танки, чотири бойові броньовані машини та дві артсистеми зазнали пошкоджень", - зауважили у Генштабі.

Крім того, повідомляється, що на Оріхівському напрямку було відбито три штурмові дії противника в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки. Втрат позицій не допущено.

Ситуація на Харківщині

30 травня Волошин зауважив, що логістичні маршрути ворога в прикордонні Харківщини вже частково перерізані, але російські окупанти намагаються перегруповуватися та підтримувати свою активність.

Речник розповів, що противник втрачає на цьому напрямку багато техніки. Українські захисники роблять все можливе для того, щоб ворог зазнавав великих втрат.

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