Є інформація, що окупанти хочуть підсилити напрямок підрозділами Тихоокеанського флоту РФ.

Логістичні маршрути ворога в прикордонні Харківщини вже частково перерізані, але ворог намагається пепегруповуватись та підтримувати свою активність. Про це в ефірі телемарафону сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Зараз окупанти втрачають на цьому напрямку багато техніки і частково перерізані логістичні маршрути, якими ворог намагався проводити постачання зброї і боєприпасів своїм штурмовим групам. Наші захисники роблять все можливе для того, щоб ворог ніс великі втрати і щоб у нього було у меншій мірі боєкомплектів, зброї. Прикладаються всі зусилля, щоб ворожа армія, групи піхоти не були забезпечені в достатній кількості боєприпасами", - розповів він.

За його інформацією, там чимало знищено вже сил ворога за останні дні. Тільки за минулу добу було знищено понад 150 осіб, також знищено чимало техніки: танк, 9 артисистем, 20 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки і 9 укриттів і бліндажів з ворогом.

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Разом з тим, підкреслив Волошин, ворог намагається підтримувати свої активні штурмові дії на цьому напрямку, здійснює маневрування, зокрема, переміщення резервів із полігонів і підрозділів, які є на інших напрямках. Зокрема підтримує свої дії 44-м та 11-м армійськими корпусами.

"Однак цього всього їм не вистачає для прориву нашої оборони та ведення бойових дій. Є ймовірна інформація, що також він залучатиме підрозділи Тихоокеанського флоту РФ, які будуть розміщені саме на тому відтинку, поблизу прикордоння", - сказав Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" також розповів про ситуацію на Лиманському напрямку.

"На тому напрямку за минулу добу відбулося 9 боєзіткнень. Спроби російських окупантів просунутися в районі Тернів, Торську і Серебрянського лісу успіху не мали. Однак ворог проводить активні бойові дії, намагається посилити передній край оборони, проводити штурмові атаки в районах Торську та Серебрянського лісу, накопичуючи при цьому сили і засоби", - розповів Волошин.

За його словами, ворог проводить спроби просунутись у Тернах і в Серебрянському лісі.

"Однак наші воїни тримають ворога під вогневим контролем, дають йому адекватну вогневу відповідь та покращують свої тактичні позиції в умовах запеклих боїв. На тому напрямку ворог намагається прорватись до міста Сіверськ. Однак ворога вдається стримувати", - зазначив військовий.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Поблизу північних кордонів Харківщини ворог розгорнув велике угруповання військ. 10 травня РФ активізувала наступальні дії в Харківській області. Ворогу вдалося захопити окремі прикордонні населені пункти.

21 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що на Харківському напрямку Сили оборони примусили ворога значно знизити активність та частково повернули позиції, захоплені окупантами.

24 травня британська розівдка повідомлиа, що під час наступу на Вовчанськ Росія задіяла "Африканський корпус". У свою чергу головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поінформував, що противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів.

За словами Сирського, ворог з різних напрямків почав перекидати резерви. Крім того, за його інформацією, в районі Липців ворог також зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони.

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