Наразі всі тіла вбитих вже ідентифіковані.

На Луганщині знайдені тіла п’ятьох людей, яких вбили російські окупанти.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, 4 травня сім потужних артилерійських обстрілів росіяни спрямували на Сєвєродонецьк, ще сім - на Попаснянську та Гірську громади, чотири на Лисичанськ. 24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області.

"Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих. Двоє з них - чоловіки з Новоіванівки, які потрапили під російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень - чоловік з Попасної", - повідомив Сергій Гайдай.

Він уточнив, що це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним.

" Так, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, три - у Комишувасі, чотири - в Сєвєродонецьку, чотири - в Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську. Також у Сєвєродонецьку в межах міста зайнялася хвойна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Так, внаслідок обстрілу російськими військовими селища Михайлівка поблизу Рубіжного на Луганщині загинув священник.

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