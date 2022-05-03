Для окупантів все буде тільки погіршуватися.

У Луганській області ситуація почне змінюватися приблизно через два тижні. Зміни відбудуться в кращу сторону. А ось для рашистів все тільки погіршиться.

Про це журналістам розповів голова Луганської Військової адміністрації Сергій Гайдай, фрагментом свого інтерв'ю він поділився в Telegram.

Він зазначив, що на Луганщині збільшиться кількість боїв, проте все це лише погіршить становище окупантів. Завдяки озброєнню, яке надають Україні, наші захисники дадуть рашистам відсіч.

"Почне все змінюватися десь через два тижні. І кількість боїв, звичайно, збільшиться. Але і ті рішення, які прийняв Захід, для допомоги нам, реалізуються до двох тижнів. І через два тижні ми вже побачимо, в принципі, зміни", - розповів Гайдай.

В окупованому Луганську, зазначив він, лікарня повністю забита тілами окупантів. Деякі трупи навіть не можуть впізнати. Надалі для бойовиків все буде ще гірше, вважає Гайдай.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Луганській області окупанти конфіскують телефони у мирних жителів. Люди в поспіху "чистять" свої гаджети.

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