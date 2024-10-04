Росіяни також просунулись біля трьох інших населених пунктів.

Росіяни після захоплення Вугледара продовжують просуватися на сході і мають успіхи у Торецьку та біля трьох інших населених пунктів. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, Сили оборони продовжують стримувати натиск окупаційних військ, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою, окрім того, окупанти посилили атаки на Лиманському напрямку.

Відео дня

На Торецькому напрямку дев’ять разів були атаковані Торецьк, Дачне та Неліпівка. На Покровському напрямку 28 разів ворог атакував позиції ЗСУ в районах Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, 2 жовтня українські війська були виведені з Вугледара з метою збереження особового складу та бойової техніки. На думку експертів, російські окупанти хочуть розірвати Донецьку область на дві частини - умовну північ і умовний південь.

Водночас аналітики ISW прогнозують, що активний російський контрнаступ на сході завершиться у найближчі тижні. Однак росіяни можуть продовжувати наступ у нижчому темпі на всій території України, сподіваючись, що постійний тиск не дасть змоги українським силам накопичити живу силу і ресурси, необхідні для перехоплення ініціативи.

Вас також можуть зацікавити новини: