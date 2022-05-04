Противник зосереджує зусилля на утриманні вже зайнятих ним позицій.

Ворог намагається закріпитися на Слобожанському напрямку і активно посилює своє угруповання в цьому регіоні.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник.

"Згідно з оперативними даними, на Слобожанському напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні вже зайнятих ним позицій. Щоб посилити тамтешнє угруповання, він переміщує окремі підрозділи Східного військового округу з території Бєлгородської області", - зазначив Мотузяник.

За його словами, в Генштабі не виключають можливість провокацій з боку окупанта.

"У Генеральному штабі Збройних сил України допускається можливість здійснення провокацій і обстрілів з боку держави-агресора найближчим часом. Також там зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури", - заявив Мотузяник.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Російські окупанти перекинули з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан "і підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню"Смерч".

4 травня 2022 року ЗСУ спалили російську колону з боєприпасами під Ізюмом.

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