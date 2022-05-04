Ворог навів понтонно-бруківку переправу через річку Сіверський Донець.

Російські окупанти продовжують наступати в районі Ізюму.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив представник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник.

"Зараз окупанти наступають у напрямках Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов'янськ, посилюють угруповання, підтягують озброєння та техніку. Також нам відомо про перекидання в певні райони майже тисячі осіб, яких вони "мобілізували" на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Луганщини. Хоча майстерними воїнами цих людей назвати навряд чи можна", - зазначив Мотузяник.

Він також нагадав, що ворог навів понтонно-мостову переправу через річку Сіверський Донець.

"Кілька днів тому противник навів понтонно-мостову переправу через річку Сіверський Донець, розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони ЗРК "Бук-М2" і "Тор-М". Тобто робиться все можливе, щоб домогтися там стратегічного успіху", - зазначив Мотузяник.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Російські окупанти перекинули з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" і підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч".

4 травня 2022 року ЗСУ спалили російську колону з боєприпасами під Ізюмом.

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