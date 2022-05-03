Глава держави також запросив Анджея Дуду виступити у Верховній Раді України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вони говорили про ситуацію у Маріуполі та необхідність подальшого санкційного тиску на РФ. Окрім цього, Зеленський запросив Дуду для виступу у Верховній Раді.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Зеленський привітав лідера Польщі та весь братній польський народ із 231-ю річницею Конституції, яка відзначається сьогодні, 3 травня.

"Демократичні цінності й традиції, прагнення до справедливості об'єднують наші держави й народи. Сьогодні ми відчуваємо сильну лідерську підтримку Польщі в самовідданій боротьбі українського народу на захист європейських цінностей. Цінуємо це!" – наголосив президент.

Окрім цього, Зеленський розповів Дуді про загальну ситуацію в Україні, перебіг опору РФ та про трагічні події у Маріуполі. Президенти країн обговорили подальшу оборонну допомогу Україні. Зеленський окремо відзначив вагомий внесок Польщі у цьому питанні.

Також Зеленський та Дуда говорили про необхідність подальшого санкційного тиску на Росію. Він має тільки посилюватися та розширюватися.

"Росія вже розпочала енергетичну війну проти Польщі та всієї Європи. Держави ЄС мають позбавитися енергетичної залежності від РФ", – наголосив президент України.

Зеленській розповів Дуді про початок роботи з повоєнної відбудови України. Він подякував президенту Польщі за ініціативу його країни, яка вирішила провести Міжнародну донорську конференцію спільно зі Швецією та керівництвом Єврокомісії.

Президент України також запропонував президенту Польщі виступити у Верховній Раді України та подякував йому за підтримку українських біженців.

"Глава Української держави відзначив ключову роль Польщі в підтримці руху України до членства в ЄС і висловив переконання в оперативному ухваленні Брюсселем усіх необхідних рішень", - додали на сайті президента.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Офісі президента розповіли про роль Польщі в наданні допомоги Україні.

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