Перший віце-спікер запевнив, що напрацьовуються механізми призупинення діяльності місцевих рад, де депутати співпрацюють з ворогом.

В місцевих радах є "пошесть" колаборування з російськими окупантами, особливо серед обраних депутатів від політпартії "Опозиційна платформи - За життя" (ОПЗЖ).

Про це повідомив на брифінгу перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

За його словами, на сьогодні є запит суспільства "на люстрацію політиків, зокрема, від місцевих сил".

Корнієнко нагадав, що в парламенті на двох депутатів від "ОПЗЖ", один із яких вже колишній - Іллю Киву - та Віктора Медведчука відкрито кримінальні справи за держзраду.

"В місцевих радах також є депутати, які є колаборантами, найбільше з "ОПЗЖ" та інших сил. В Маріуполі – "розквіт" колишніх ОПЗЖ-ників, які там зараз обіймають різні посади - від названих "мерів" до якихось там їхніх "заступників", - сказав він.

Корнієнко з приводу "пошесті колаборування" місцевих депутатів з російськими окупантами наголосив, що суспільство не буде це толерувати, а натомість вимагатиме якихось дій, спрямованих на унеможливлення подібного.

Він вважає, що в тих місцевих радах, де є випадки співпраці депутатів з російськими окупантами, "треба говорити про механізми призупинення цих рад".

"Не дуже добре зупиняти діяльність рад місцевого самоврядування. Але якщо там точно є факти і відкрито кримінальні справи..., то потрібні рішення", - зазначив перший віце-спікер.

Водночас, зауважив він, має бути збережено повноважність тих рад, де не окупована територія, і вони працюють на громаду.

Корнієнко також розповів, що в Україні є близько 40 рад різного рівня, де в разі припинення діяльності депутатів від "ОПЗЖ", "Партії Шарія" і "Опозиційного блоку" виникне проблема з прийняттям рішень, бо законодавство визначає певні кворуми для ухвалення рішень.

"Тому ми зараз працюємо над тим, як цю модель сформувати, щоб ми і не витратили повноважність рад, і разом з тим задовільнили суспільний запит на очищення і вилучення цих депутатів (позбавлення їх депутатських мандатів – УНІАН) на місцевому рівні. Тому що розуміємо, що багато горя вони вже наробили. Такі речі треба продумувати для того, щоб це не мало негативних ефектів", - сказав перший віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Рада національної безпеки і оборони України на час воєнного стану вирішила заборонити діяльність "Опозиційної платформи - За життя" та ще понад десятка проросійських партій.

Зокрема, заборонено "ОПЗЖ", "Партію Шарія", партії: "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", Прогресивну соціалістичну партію України, Соціалістичну партію України, партію "Соціалісти" і "Блок Володимира Сальдо".

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