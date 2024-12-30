Якщо світ не прокинеться та не зрозуміє історичний контекст того, що відбувається, ми отримаємо повторення того, що відбувалося під час Першої та Другої світової війни.

Технічно повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже переросло в Третю світову війну. Таку думку висловив Джон, колишній морський піхотинець армії Сполучених Штатів Америки, командир групи Міжнародного легіону при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, в інтервʼю на "Армія TV", відповідаючи на запитання про те, чи це ще не Третя світова, якщо така кількість людей з різних країн зійшлася на лінії бойового зіткнення, він зауважив, що технічно це вже так і є.

"Я говорив про це з друзями. За визначенням – так, технічно це вже Третя світова війна. Хоча б тому, що ми чітко бачимо участь трьох націй, які беруть участь у бойових діях на землі. І які при цьому мають підтримку з боку урядів своїх країн. І очевидно, що країни знаходяться в різних частинах світу", – сказав Джон.

Відео дня

З точки зору логістики, додав він, Третя світова "розпочалася як тільки Росія перетнула кордон":

"Бо, власне, в той момент в Україну розпочалася поставка зброї та обладнання від країн-членів НАТО. З цієї точки зору можна сказати, що Третя світова війна вже розпочалася".

Водночас, додав командир групи, якщо ж говорити про масштаб, то поки про світову війну не йдеться. На його думку, для цього потрібно, щоб "хоча б одна з країн, яка входить в НАТО, приєдналася на бік України".

"Тобто, щоб війна була – двоє проти двох. І як на мене, це мінімум", – сказав Джон.

На його думку, якщо це трапиться, то російський диктатор Володимир Путін "може збожеволіти і почати натискати на ті кнопки, які не варто натискати, що вже насправді призведе до ескалації".

"Але історично, я б сказав, що щось подібне неминуче наближається. Ми бачили, як поступово війни переростали у Першу світову, Другу світову. Коли одна країна починає тиснути на іншу країну, потім поступово ще одна країна вирішує приєднатися, потім – ще одна і ще одна. І так розпочиналися повномасштабні світові війни", – зауважив боєць.

І він вважає, що якщо світ вчасно не прокинеться, не зрозуміє історичний контекст того, що відбувається зараз, то ми отримаємо повторення того, що відбувалося під час Першої світової війни і Другої світової війни:

"У результаті воєнний конфлікт, який міг би тривати рік чи два, перетвориться на конфлікт, який буде тривати 10 чи 15 років, як це бувало в минулому. Тому так, мені здається, що насправді це і є початком Третьої світової війни".

Третя світова війна: інші думки

Волонтерка Марія Берлінська вважає, що Третя світова війна почалася з повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну. За її словами, "ми вже всередині Третьої світової війни, яка почалася з повномасштабного нападу Росії на Україну".

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також вважає, що Третя світова війна вже почалася. Перед Україною стоять не лише російські окупанти, а й солдати з Північної Кореї.

Вас також можуть зацікавити новини: