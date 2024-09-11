Зазначається, що якщо Росія захопить Покровськ, вона отримає велику стратегічну перевагу в захопленні іншої частини Донбасу.

Покровськ розташований у центрі багатьох залізничних та автомобільних магістралей усього Донбасу. Успішний російський штурм теоретично може перерізати основні шляхи постачання військ до решти українських опорних пунктів у всьому регіоні і дозволить російським військам загрожувати українським позиціям на південь від міста.

Як пише The New York Times, перед Україною стоять надскладні завдання, адже в серпні її війська відступали більш ніж на кілометр на день.

За останній тиждень Україна направила додаткові війська для захисту ліній фронту навколо Покровська. Росія перейшла від фронтального наступу на місто до наступу на південь, щоб розширити фронт і створити загрозу оточення українських військ між Покровськом і містом Курахове.

Відео дня

Просування до Покровська стало найбільш успішною частиною наступу Росії на Донбасі цього літа. В інших районах вона наступала вздовж майже всієї східної лінії фронту, але після кількох місяців запеклих боїв домоглася лише скромних успіхів.

Хоча влітку лінія фронту швидко просунулася в районі Покровська, загалом російський наступ на Донбасі був дорогим і поступовим. Тим часом Україна в серпні почала несподіване вторгнення в Курську область. За місяць вона захопила більше території в Росії, ніж Росія в Україні за останній рік, хоча її завоювання в Росії ще не зазнали серйозної контратаки.

Росія продовжує наступати на Донбасі, і президент Володимир Путін заявив, що російська армія не буде відволікати сили з цього району, щоб протистояти українському наступу в Росії. Однак ця швидкоплинна фаза війни може завершитися осінніми дощами, які обмежать пересування з обох боків, наголошується в статті.

Війна в Україні - ситуація на фронті

У той час як Захід розглядає можливість дозволити Україні використати ракети для глибшого удару по Росії, США та європейські країни підштовхують Київ до розробки надійного плану щодо того, чого він може досягти в наступний рік війни.

Вас також можуть зацікавити новини: