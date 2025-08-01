Зухвалих рейдів із засідками на російські колони вже давно немає, але роботи для диверсантів все одно багато.

Характер бойових дій в Україна сьогодні кардинально змінився порівняно з тим, що було у перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Зокрема ця зміна радикально вплинула на операції, які проводять у ворожому тилу українські спецпризначенці, пише Business Insider.

Американський інструктор із позивним "Скутер", який тренує бійців 4-го полку рейнджерів Сил спеціальних операцій України, розповів, що в 2022 році українських спецпризначенців відправляли на такі завдання, як напад на колону російських вантажівок з боєприпасами, підрив танків або напад на командний пункт. Але зараз, коли лінія фронту є майже нерухомою, такі завдання стали величезною рідкістю.

За словами "Скутера", тепер невеликі групи спецпризначенців навчають непомітно заходити на кілька кілометрів у російський тил і там "створювати проблеми". При цьому головним є наступне правило: "не попадися". Відтак, вже не йдеться про операції із зачистки російських окопів і зайняття їхніх позицій.

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"Ви підете туди, щоб переконатися, що він (російський солдат) голодний — переконатися, що в нього немає боєприпасів. Переконайтеся, що його машина, коли настане його черга змінювати позицію, не з'явиться. Ідіть встановлюйте міни. Ідіть знищуйте обладнання. Беріть полонених", – розповідає американський інструктор українських рейнджерів.

За словами "Скутера", такі диверсійні місії були і на початку повномасштабної війни, але зараз саме вони є основними. Разом з тим диверсії в російському тилу стали значно небезпечнішими через широке розповсюдження дронів, що постійно спостерігають за полем бою.

Американський інструктор зауважив, що такі диверсійні місії насправді мають свою наслідки на тактичному рівні.

"Ми не так сильно зосереджуємося на тактиці маневреної війни. Ми готуємо їх до війни на виснаження. Ви постійно чуєте це: Перша світова війна – з безпілотниками. Ми готуємо їх до статичної війни на виснаження з лініями, які дуже рідко рухаються якимось суттєвим чином", – пояснює "Скутер".

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, українські військові просунулися на сході Запорізької області. Зокрема українські оборонці відновили контроль над Темирівкою, що на північний схід від Гуляйполя. Крім того, кілька просувань ЗСУ зафіксовано на Лиманському напрямку на південь від Діброви.

Також ми розповідали про вкрай загрозливу ситуація довкола Покровська. Зокрема, російські загарбники наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом, що стоїть на шляху повного оточення Покровська.

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