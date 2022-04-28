За добу втрати ворога на південному напрямку склали 49 осіб та 14 одиниць техніки.

На Херсонщині та Миколаївщині ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення в бік Миколаєва.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог намагався покращити тактичне положення в бік Миколаєва, але успіху не мав", - зазначив він.

За словами Назарова, українськими підрозділами за підтримки артилерії відбито атаку ворога біля Новогригорівки та дві - поблизу Олександрівки.

"Ефективним веденням бойових дій нашими підрозділами зірвано ворожу підготовку до атаки в напрямку Миколаївки. В районі Нововоронцовки підрозділи ППО "вполювали" чергового "Орлана-10", - додав він.

За даними командування, загальні втрати ворога за добу на цьому напрямку склали 49 осіб та 14 одиниць техніки, з яких 6 – броньованої, 3 автомобільної, 3 одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння, а також техніка тилу.

Водночас, у районі Молодецького та Великої Олександрівки подвійним влучанням знищено ворожі склади боєприпасів.

"Тим часом в центрі Херсона, на площі Свободи, російські окупанти закидали світлошумовими та газовими гранатами проукраїнських мітингувальників. Є поранені та затримані. Але херсонці навІть крізь дим і біль скандували "Херсон – це Україна!". Окупаційна влада хоч і намагалася прискорити референдум, але реалізація підступного плану все не вдається", - зауважив Назаров.

Як повідомляв УНІАН, противник продовжує намагання вийти на адмінкордон, однак українські військові зупиняють та уповільнюють ворожий наступ.