В ЄС також не передбачали мобілізацію в Росії та ядерні погрози Путіна.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель визнав недоліки в політиці безпеки блоку, заявивши що офіційний Брюссель не вірив попередженням Сполучених Штатів про підготовку Росією повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це він сказав під час виступу на зустрічі послів ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Війна в Україні триває. Ми не передбачали, наскільки ефективно Україна чинитиме опір. І ми не вірили, що війна буде. Я маю визнати, що коли американці говорили нам: "Вони нападуть", то ми дуже неохоче в це вірили", – заявив Боррель.

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За словами глави дипломатії ЄС, про підготовку нападу на Україну йому розповів держсекретар США Ентоні Блінкен. Американський посадовець зателефонував йому і сказав: "Це станеться цими вихідними".

"І вже за два дні вони почали бомбити Київ. Але ми не вірили, що це станеться, і не передбачали, що Україна готова чинити опір так запекло і так успішно, як вона це робить. Безумовно, завдяки нашій військовій підтримці, без неї це було б неможливо, але ж і українці зі свого боку доклалися", – додав Боррель.

Водночас він визнав, що в ЄС не передбачили і проведення в Росії масової мобілізації, а також ядерні погрози Путіна.

"Думаю, всі ви читали і перечитували останню промову Путіна, коли він оголосив про анексію. Кожен європейський громадянин повинен прочитати цю промову – і ви, зокрема. Ви маєте пояснити світові, що означає його ставлення до Заходу і якими є справжні причини війни", – резюмував Боррель.

Війна Росії проти України: роль ЄС

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Європейський Союз активно підтримує нашу державу. Країни блоку прихистили мільйони українських біженців та надають військову, політичну і грошову підтримку.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пообіцяв, що Європейський Союз притягне до відповідальності керівництво Росії і Білорусі за ракетні удари по Україні.

При цьому високий представник ЄС відзначив силу, мужність і спротив українського народу для протидії агресивній війні Росії. Він заявив, що виступає на стороні України з рішучою солідарністю.

Водночас після жорстокої атаки РФ на українські міста Боррель анонсував нову військову підтримку України від ЄС. Він наголосив, що додаткова допомога вже на шляху до України.