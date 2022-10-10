Жозеп Боррель висловив свої співчуття жертвам російських ракетних атак, їхнім родинам та українському народу.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель обіцяє, що Європейський Союз притягне до відповідальності керівництво Росії і Білорусі за ракетні удари по Україні.

Про це йдеться у заяві Борреля на сайті Європейської служби зовнішньої дії.

Зазначається, що Боррель провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою з метою обговорення останніх огульних атак Росії.

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"Високий представник Боррель засудив найбільш рішучим чином жахливі атаки на цивільних та цивільну інфраструктуру з боку Росії у декількох українських містах і регіонах, у тому числі у центрі Києва, Київській області, Дніпрі, Івано-Франківській області, Харківській області, Хмельницькій області, Кіровоградській області, Львові, Миколаєві, Сумській області, Тернополі, Вінниці, Запорізькій області і у Житомирській області", - йдеться у заяві.

"Це варварські і боягузливі атаки на виключно цивільну інфраструктуру, у тому числі будинки, вулиці, парки, дитячі майданчики та інші публічні місця, спрямовані проти невинних цивільних, які прямували на роботу і школу під час ранкового навантаження на транспорт", - зазначається у заяві.

Боррель висловив свої співчуття жертвам російських ракетних атак, їхнім родинам та українському народу.

"Цими атаками Росія має на меті завдати максимальної шкоди. Нерозбірливий цілеспрямований обстріл цивільних заборонений відповідно до міжнародного гуманітарного права і рівняється воєнним злочинам", - сказано у заяві.

Також Боррель чітко заявив, що "політичне і воєнне керівництво Росії і їхні спільники - режим Лукашенка у Білорусі, а також усі винні і залучені до цих та інших воєнних злочинів, скоєних в Україні, будуть притягнуті до відповідальності".

"Він особливо підкреслив, що в Євросоюзі бачили, як уряд Білорусі хибно звинуватив Україну, - яка є жертвою, а не агресором, - у нібито плануванні атаки по території Білорусі. Такі необґрунтовані звинувачення є абсолютно неприйнятними", - наголошується у заяві.

Також, оскільки Лукашенко оголосив про розгортання спільної білоруської і російської регіональної групи військ, Боррель наполегливо закликав владу Білорусі утримуватися від будь-якого подальшого залучення Білорусі до цієї жорстокої незаконної ініціативи, і особливо негайно припинити дозволяти використовувати територію Білорусі як плацдарм для атак проти українського цивільного населення.

При цьому високий представник ЄС відзначив силу, мужність і спротив українського народу для протидії агресивній війні Росії. Він заявив, що виступає на стороні України з рішучою солідарністю. Євросоюз продовжить надавати політичну, військову і економічну підтримку Україні стільки, скільки це буде необхідно і у необхідному обсязі, наголосив Боррель.

Ракетні обстріли України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

За даними Генерального штабу ЗСУ, зранку Росія випустила по Україні 84 крилатих ракети, 43 з них були знищені.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, наразі відомо про 11 загиблих внаслідок атак РФ по українських містах та про 64 постраждалих.