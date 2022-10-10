Голова європейської дипломатії заявив, що глибоко шокований атаками Росії на мирних жителів Києва та інших міст України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель анонсував нову військову підтримку України від ЄС.

Про це він повідомив у Twitter.

"Глибоко шокований атаками Росії на мирних жителів Києва та інших міст України. Таким діям не місце в 21 столітті. Я якнайсуворіше засуджую їх", - зазначив Боррель. Відео дня

Голова європейської дипломатії наголосив, що ЄС з Україною.

"Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже на шляху", - додав він.

Масовані ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи лунали у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

За даними Генштабу ЗСУ, зранку Росія випустила по Україні 83 ракети, 43 з них збито. Удари по території нашої країни завдавалися з акваторій Каспійського моря і Нижнього Новгорода. Окупанти також задіяли 17 дронів-камікадзе типу Shahed 136, які випустили з території тимчасово захопленого Криму та Білорусі.

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