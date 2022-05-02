Також спецслужба викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині.

Встановлено особи майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що в української спецслужби є вся інформація про окупантів, а також докази їхніх звірств. Наразі перевіряються дані щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тис. росіян, чиї підрозділи базувалися на території Київської області.

"СБУ продовжує документувати кожного російського загарбника. Слідчі та оперативні підрозділи служби опитали майже 7 тис. свідків ворожих звірств", - підкреслили в СБУ.

Також спецслужба викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині.

Інформацію про злочини російських загарбників у Київській області громадяни можуть передавати на гарячу лінію – телефонувати слід за номером +38 096 928 93 89 (також можна писати у WhatsApp і Telegram).

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Нєбитов поінформував, що у звільнених від окупантів населених пунктах Київської області тіла загиблих цивільних виявляють у братських могилах, підвалах та колодязях.

Нагадаємо, окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур. Тих, що вижили відправляли у фільтраційні табори на території РФ. У батьків забирали дітей і відправляли в Росію "на усиновлення".

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини та житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.