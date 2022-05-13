У розпорядження кремлівських рупорів часто віддають цілі підрозділи, які виводять з передової.

Російські пропагандисти змушують окупантів зніматися в агітаційних роликах.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

За даними розвідки, над формуванням "гуманного іміджу" російських загарбників працює ціла армія кремлівських пропагандистів. Вони змушують окупантів імітувати успішний наступ та знімають за їхньою участю пропагандистські ролики. Для цього рупори Кремля змушують командирів окупаційних підрозділів відводити з передових позицій та виділяти в їхнє розпорядження особовий склад та військову техніку для участі в фільмуванні агітаційних роликів та фейкових "репортажів з передової".

"Окупантів заставляють копати окопи в тилових районах та імітувати обладнання передових позицій, стріляти з мінометів, танків та артилерії, імітувати штурмові дії та здійснювати розмінування території. Для створення сюжетів пропагандисти вимагають в окупантів по кілька разів заміновувати та розміновувати вже очищену від боєприпасів територію", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає розвідка, під час одного з таких "розмінувань" на Арабатській Стрілці кілька рашистів отримали осколкові поранення та контузії. Проте, за словами кремлівських гебельсів, це лише "додало реалістичності картинці та забезпечило якісніший вплив сюжету на мізки росіян".

Раніше повідомлялося, що Росія запустила фейк про введення польсько-литовського контингенту в Україну.

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