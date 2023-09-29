Тим часом росіяни постійно продовжують безуспішні піхотні "м’ясні штурми".

На Таврійському напрямку російські окупанти хочуть відновити втрачене положення, проте успіху не мають. Загарбники зазнають значних втрат – за дві останні доби ворог втратив 316 осіб та десятки одиниць військової техніки.

Про це сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Він зазначив, що 28 вересня окупанти південніше Авдіївки Донецької області тричі намагалися відновити втрачене положення, але безуспішно. За його словами, на Шахтарському напрямку біля Урожайного та на Запорізькому – в районі Червоного – "така ж ситуація".

Штупун розповів, що в районі Мар’їнки 27 вересня ворог здійснив 13 безуспішних атак, а 28 вересня зробив ще шість спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

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"Окупанти, як зазвичай, зазнали втрат та відійшли", – додав він.

За його словами, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію і завдають окупантам втрат. Також захисники закріплюються на зайнятих раніше рубежах.

"За дві останні доби загалом на Таврійському напрямку ворог втратив 11 складів боєприпасів, 316 осіб та 90 одиниць військової техніки… Рветься в нього в тилу все, що може", – наголосив Штупун.

Він підтвердив, що біля Токмака ворог продовжує укріплювати свої позиції, бо "не хоче втрачати просто так це стратегічне місто". Також окупантами будуються укріплення на інших напрямках – ворог в глибині копає нові позиції.

"Тому ми не повинні втрачати ініціативи – ми повинні весь час його бити, весь час тримати в напрузі, щоб він не міг належно підтягнути резерви і зібратися та розпочати свої дії", – пояснив Штупун.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що ворог постійно продовжує піхотні "м’ясні штурми", коли назбирує нових штурмовиків зі щойно привезених окупантів, які ще не знають реальної обстановки.

Водночас, відповідаючи на запитання з приводу заяви 27 вересня командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського щодо гарних нових з Таврійського напрямку, Штупун зазначив, що цю інформацію зарано озвучувати, "але ми працюємо".

Війна в Україні: важливі новини

Видання Wall Street Journal пише, що події в Україні змінюють природу сучасної війни. Ключовим фактором є технологічна революція на фронті, а саме – ефективне застосування безпілотників, яке унеможливлює проведення операцій на кшталт тих, що мали місце в Іраку на початку двотисячних.

Водночас один з найбільш авторитетних військових аналітиків Майкл Кофман з Фонду Карнегі за міжнародний мир заявив, що Захід почав готуватися до затяжної війни в Україні. За його словами, її не вдасться закінчити за допомогою одного контрнаступу.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не зупинить наступ Києва. Найбільший прорив ще попереду. Він вважає, що він станеться після Токмака. При цьому Тарнавський додав, що Токмак – це завдання-мінімум, а головна мета – дістатися українських державних кордонів.

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