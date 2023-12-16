Співрозмовники видання в лавах бійців ЗСУ висловлюють занепокоєння з приводу великих втрат і занадто оптимістичних заяв української влади..

Спроби Збройних сил України закріпитися на лівому березі Дніпра і утримати плацдарм в Кринках є "самовбивчою місією". Про це пише The New York Times з посиланням на українських військових, які висловлюють занепокоєння з приводу великих втрат і занадто оптимістичних заяв чиновників.

Як пише видання, солдати і морські піхотинці, які брали участь в переправах через Дніпро, охарактеризували наступ як жорстокий і марний, оскільки українських бійців при наступі збивали ще на березі річки або у воді ще до того, як вони досягли іншого берега.

Умови настільки важкі, зазначають бійці, що в більшості місць окопатися ніде. Перші підходи, як правило, є болотистими островами, порізаними струмками, або луками, які перетворилися на болото з грязі, і воронками бомб, наповненими водою.

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Найзапекліші бої розгорнулися в селі Кринки, на східному березі річки, в 20 милях вгору від Херсона, де українські війська захопили вузьку смугу будинків — єдине місце, де їм вдалося закріпитися.

Хоча нещодавно Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву, в якій стверджувалося, що ЗСУ створили на Лівому березі кілька опорних пунктів, але морські піхотинці і солдати кажуть NYT, що ці відомості перебільшені.

"Позицій немає. Немає такого поняття, як спостережний пункт або позиція. Там неможливо закріпитися. Перемістити туди обладнання неможливо", - сказав один зі співрозмовників видання. - "Це навіть не боротьба за виживання, це самовбивча місія".

Як зазначають бійці, новим солдатам, які прибувають на східний берег, доводиться наступати на тіла мертвих солдатів, які лежать у багнюці по кілька тижнів, оскільки вивезти їх не можуть через інтенсивні обстріли.

"Нічого подібного я не бачив ні в Бахмуті, ні в Соледарі", - сказав один з бійців.

Як зазначають бійці, головним пріоритетом є російська артилерія та захист операцій ЗСУ. За словами одного зі співрозмовників NYT, після двох місяців бойових дій російські підрозділи в цьому районі і далекобійна артилерія були сильно придушені, і могли діяти тільки вночі.

"Вони дуже бояться, що Україна в цьому місяці, навесні або влітку збільшить свою територію, щоб розширити і звільнити східний берег", - сказав бюоєць, додавши, що стежив за радіоперехватами російських повідомлень.

За його словами, навіть невеликі територіальні придбання дадуть Україні можливість завдати удару по шляхах російських поставок до Криму. Але на даний момент операція через річку була зосереджена не на прориві, а на залученні і знищенні якомога більшої кількості російських військ, сказав він.

Хоча російська артилерія була придушена в деяких районах, її сили продовжують направляти на ЗСУ руйнівні повітряні бомбардування, ракетні удари і безліч безпілотників.

"Лівий берег був схожий на чистилище", - сказав один з бійців. "Ти ще не помер, але ти не відчуваєш себе живим".

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, нещодавно начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на Лівому березі Дніпра на Херсонщині. Незважаючи на ворожі штурми, жодної позиції не здано.

Росіяни зосередили на Лівобережжі Дніпра кілька десятків тисяч озброєних людей. Водночас, за даними британської розвідки, новостворена дивізія російських загарбницьких військ не змогла вибити український плацдарм на Лівому березі Херсонщини та пвін зазнав важких втрат.

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