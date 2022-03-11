Захисники Чернігова збили ворожий винищувач Су-34 / фото Wikimedia
Збройні сили України продовжують знищувати російську терористичну авіацію. Наші воїни регулярно доповідають про збиті літаки і вертольоти противника. Наприклад, за минулу добу ЗСУ знищили десять винищувачів ворога. А тепер стало відомо, що до загального списку можна додати черговий Су-34.
Радісною новиною поділилося Оперативне командування "Північ". На його сторінці на Facebook з'явилася наступна заява: "Попередньо: чернігівські захисники ліквідували ворожий літак! Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте в своїх захисників. Разом — до перемоги".
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