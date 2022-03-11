Кожен знищений літак РФ — це десятки збережених життів українців.

Збройні сили України продовжують знищувати російську терористичну авіацію. Наші воїни регулярно доповідають про збиті літаки і вертольоти противника. Наприклад, за минулу добу ЗСУ знищили десять винищувачів ворога. А тепер стало відомо, що до загального списку можна додати черговий Су-34.

Радісною новиною поділилося Оперативне командування "Північ". На його сторінці на Facebook з'явилася наступна заява: "Попередньо: чернігівські захисники ліквідували ворожий літак! Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте в своїх захисників. Разом — до перемоги".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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