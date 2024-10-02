Зокрема, видання відзначає вигідне розташування Вугледара - висотні житлові будинки на піднесеній рівнині посеред рівних полів.

Українські війська офіційно оголосили про свій відступ з Вугледара. При цьому, як пише Bloomberg, здача міста, яке є "стратегічним форпостом на лінії фронту в Донецькій області", дасть росіянам незаперечну перевагу.

Зокрема, видання відзначає вигідне розташування Вугледара напередодні зими: висотні житлові будинки розташовані на піднесеній рівнині посеред рівних полів.

Крім того, місто розташоване всього за кілька кілометрів від контрольованої Росією залізниці з Донецька до Криму, яка виступає для Кремля альтернативою Кримському мосту.

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Вугледар - новини

Сьогодні аналітики DeepState заявили, що Україна повністю втратила контроль над Волноваським районом Донецької області. Згодом Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" офіційно повідомило, що Сили оборони України вийшли з Вугледара, щоб уникнути загрози оточення міста.

Як писало видання NYT, поразка у Вугледарі стане як стратегічною втратою для українських військових, так і символічним ударом з огляду на ту центральну роль, яку це місто відіграло у стримуванні російського натиску. Видання зазначало, що втрата Вугледара ускладнить оборону Покровська і посилить російські лінії постачання.

Як заявив військовий оглядач Денис Попович, із втратою Вугледара небезпека посилиться для південного флангу Покровського напряму, Невельської кишені та, особливо, Курахового. Крім того, на його думку, ворог намагатиметься перекрити логістичні шляхи до Селидового, щоб змусити наших захисників відійти від цього міста.

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