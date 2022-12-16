Президент подякував нашим бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам і всім іншим, хто захищає і хто допомагає захищати українське небо.

Дії "ракетопоклонників" з Москви все одно не змінять розстановки сил у війні.

Як сказав у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, росіянам вистачить ракет ще для кількох таких масованих ударів, як 16 грудня, але це не змінить розстановки сил у війні.

"На що б там не розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм іще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам же вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє", - наголосив він.

Зеленський подякував бійцям Повітряних сил України, зенітникам, розвідникам й усім іншим, хто захищає і хто допомагає захищати українське небо.

"Сьогоднішній результат – 60 ракет збито. Відзначились усі повітряні командування: "Центр", "Південь", "Схід" і "Захід", - наголосив президент України.

Зеленський зазначив, що особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область.

"Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва. Я дякую вам, воїни!" - сказав він.

Водночас додав, що є влучання.

"Терористам потрібна така масованість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх "іздєлій" досягала призначених цілей. Усі їхні мішені сьогодні – цивільні, і це переважно енергетика й обʼєкти теплопостачання", - сказав президент України.

Український лідер не оминув увагою і трагедію і своєму рідному місті. 16 грудня окупанти ракетами вдарили по Кривому Рогу. Зеленський повідомив, що там весь день тривав розбір завалів житлового будинку, в який влучила одна з російських ракет.

"У переліку загиблих на цей час – троє. Мої співчуття всім рідним... Іще понад десять людей поранені, зокрема діти. Усім надається допомога", – сказав президент.

Зеленський наголошує на необхідності, щоб західні партнери надали Україні надійний щит ППО.

"І останнє буду повторювати постійно. Шановні наші партнери, знайдіть можливість надати нам надійний щит ППО. Це порятунок життів людей", - сказав президент.

Ракетний удар по Україні 16 грудня 2022

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 грудня, російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети по Україні, 60 із яких збили сили протиповітряної оборони.

В результаті ударів уражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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