За 16 днів війни з окупантами загинули близько 1300 українських військових.

Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість військових, які загинули, захищаючи нашу землю від окупантів.

За його даними, з початку війни, тобто за 16 днів, загинули 1300 українських військових.

Як повідомляє кореспондент УНІАН , про це сказав Зеленський на прес-конференції для іноземних журналістів.

"У нас загинуло десь 1300 військових людей, а у Росії – понад 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло", – сказав президент.

Зеленський пояснив, що це не його бачення світу в цілому, адже у росіян також є батьки.

"Їх відправили, більшість з них в цілому незнає куди вони приїхали", - зазначив Зеленський. За його словами, російські окупанти розказують про якийсь фашизм. "Їм надули в голову, вибачте, за таке слово, своєю інформаційною політикою, що ми тут якісь нацисти"- зазначив Зеленський.

При цьому додав, що в Україні росіяни зрозуміли, що то вони нацисти, бо "вони ведуть себе як нацисти". За його словами, дуже багато російських полонених тому, що вони приїхали вбивати нас і потім побачили, що "вони слабкі, що ми не здамося, бо ми на своїй землі, а, по друге, деякі з них зрозуміли, незважаючи на те, що їм по 18-20 років, що то вони поводять себе як нацисти".

За його словами, окупанти мародерствують, блокують міста- не дають привезти людям воду. "Я не знаю як вони будуть повертатися додому. Бо в них зовсім бачення вже змінюється", - додав президент України.

За його словами, ті , хто "отримує задоволення від вбивст, вони не підуть своїми ногами, їх вивезуть звідси". При цьому наголосив, що українці до кінця будуть стояти. "Тому і один до десяти. Бо правда на нашій стороні", - наголосив Зеленський. Він додав, що в нас своя історія і "ми не якісь там гібриди - те, що про нас там розказують - у нас такі ж руки як у всіх російських військових. Такі ж ноги і така ж голова. Єдине, що нам ніхто не промив нашу голову, наш мозок. Бо в нас свобода і демократія".

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