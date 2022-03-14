Голова Київської міської військової адміністрації генерал Микола Жирнов заявив, що росіяни не зможуть захопити столицю. Для цього не вистачить навіть усіх їхніх людських ресурсів.
Про це він розповів в інтерв'ю НВ.
За його словами, існують військові канони, про які противник добре знає. Для того, аби захопити Київ росіяни повинні створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення. Сили тих, хто намагається взяти Київ, мають бути в 5−7 разів більшими за тих, хто обороняється.
"Війська, які входять до внутрішнього кільця, повинні штурмувати Київ, А які входять до зовнішнього кільця – мають забезпечувати безпеку від деблокуючих військ. Київ – велике місто з великою інфраструктурою, в якому до війни проживало понад 4 млн громадян. Наразі місто має надзвичайно велике угрупування військ, тому нині, щоб створити угрупування ворог повинен зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до Києва", - заявив Жирнов.
Очільник столичної міської військової адміністрації нагадав, що під час Другої світової війни для штурму Берліну знадобилося 2 млн людей і 42 тис. артилерійських стволів. Наразі створити таке угрупування, яке б штурмувало Київ, надзвичайно важко, навіть для такої країни, як Росія.
Жирнов також зауважив, що в Києві дуже складно вести вогонь, маневрувати, забезпечувати боєприпасами, продовольством і пальним. Подібні операції росіян були провальними. Зокрема, генерал згадав про гіркий досвід РФ у містах Чечні та Сирії.
На думку глави військової адміністрації, існує варіант, що противник хоче оточити Київ, тримати облогу і виставити просто політичні вимоги.
Генерал додав, що ППО у столиці "дозволяє виконувати завдання з оборони", а з кожним днем поповнюється і міцнішає.