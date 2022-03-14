Росіяни спробують оточити столицю, створивши блокаду, але захопити місто точно не зможуть, впевнений генерал.

Голова Київської міської військової адміністрації генерал Микола Жирнов заявив, що росіяни не зможуть захопити столицю. Для цього не вистачить навіть усіх їхніх людських ресурсів.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ.

За його словами, існують військові канони, про які противник добре знає. Для того, аби захопити Київ росіяни повинні створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення. Сили тих, хто намагається взяти Київ, мають бути в 5−7 разів більшими за тих, хто обороняється.

"Війська, які входять до внутрішнього кільця, повинні штурмувати Київ, А які входять до зовнішнього кільця – мають забезпечувати безпеку від деблокуючих військ. Київ – велике місто з великою інфраструктурою, в якому до війни проживало понад 4 млн громадян. Наразі місто має надзвичайно велике угрупування військ, тому нині, щоб створити угрупування ворог повинен зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до Києва", - заявив Жирнов.

Очільник столичної міської військової адміністрації нагадав, що під час Другої світової війни для штурму Берліну знадобилося 2 млн людей і 42 тис. артилерійських стволів. Наразі створити таке угрупування, яке б штурмувало Київ, надзвичайно важко, навіть для такої країни, як Росія.

Жирнов також зауважив, що в Києві дуже складно вести вогонь, маневрувати, забезпечувати боєприпасами, продовольством і пальним. Подібні операції росіян були провальними. Зокрема, генерал згадав про гіркий досвід РФ у містах Чечні та Сирії.

На думку глави військової адміністрації, існує варіант, що противник хоче оточити Київ, тримати облогу і виставити просто політичні вимоги.

Генерал додав, що ППО у столиці "дозволяє виконувати завдання з оборони", а з кожним днем поповнюється і міцнішає.

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