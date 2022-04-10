Ось так працюють справжні майстри своєї справи.

Наші воїни щодня знищують російсько-окупаційні війська, які руйнують наші міста й села. Вони навіть адаптували важливу мудрість під реалії сьогодення.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 30 окремої механізованої бригади ім. Князя Костянтина Острозького.

"Не відкладай на завтра те, що можна знищити вже сьогодні. Тим паче, завтра можна знищити ще більше", – сказано у повідомленні.

Для закріплення знань наші бійці поділилися відео, на якому вони ефектно знищують окупантів. На ньому видно, як ЗСУ по черзі ліквідовують ворожі танки.

Раніше УНІАН ділився відео, на якому українські військові розбили величезну колону окупантів біля Ізюма. Також пропонували насолодитися кадрами, як на Харківщині ЗСУ збили британською ракетою Starstreak російський БПЛА.

Росіяни платять своїм життям за вторгнення в мирну Україну. Станом на 10 квітня, українські бійці перетворили на добриво вже близько 19,3 тисячі осіб.

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