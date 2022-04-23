Труднощі, з якими окупанти зіткнулися при штурмі Києва, актуальні і на Донбасі.

При наступі на Донбасі у російських окупантів спостерігаються ті ж проблеми, що і під час просування до Києва. Тому ЗСУ, швидше за все, отримають шанс відкинути ворога на сході України.

Такої думки дотримуються незалежні аналітики, яких опитало видання The New York Times.

Для наступу на Україну Росія сформувала батальйонно-тактичні групи чисельністю 800 осіб. Вона об'єднала підрозділи, які раніше ніколи спільно не працювали. А середні ланки командування в російському війську зникли.

На думку аналітиків, ці рішення призвели до проблем зі зв'язком і логістикою під Києвом, а також показали серйозні уразливості в армії РФ. Раніше експерти бачили, як російські війська демонстрували злагоджені дії і успіхи на навчаннях. Але виявилося, що весь сценарій заздалегідь підготували і відрепетирували. Це не були реальні навчання, які покликані поліпшити стан збройних сил.

Фредерік Каган, військовий експерт з Американського інституту підприємництва, назвав військо РФ "армією Потьомкіна". Це означає, що вона добре виглядала, але погано проводить бойові дії. Під Маріуполем і тим більше під Києвом окупанти були в значній мірі розбиті і ослаблені. Однак Москва не дає своїм солдатам перепочинку і не намагається поліпшити або переоснастити бойові підрозділи. Їх кидають у бій на іншому напрямку.

"Вони [росіяни] не беруть паузу, яка була б необхідна, щоб знову скоординувати ці сили, взяти тиждень або два, щоб зупинитися і підготуватися до більш широкого наступу. Швидше за все, вони зможуть захопити якусь територію. Ми не думаємо, що вони зможуть захопити всі області [Донецьку і Луганську] протягом наступних трьох тижнів", — повідомив Мейсон Кларк, аналітик Інституту вивчення війни.

Місцевість на сході України більш відкрита, а м'який грунт, найімовірніше, змусить росіян скористатися дорогами, як і під час штурму Києва. Це зробить маршрути пересування окупантів передбачуваними і дозволить ЗСУ легше прийняти контрзаходи.

"Цілком можливо, що українські військові, якщо з часом будуть належним чином забезпечені ресурсами, відкинуть російську армію далеко назад", — підсумував Каган.

Нагадаємо, згідно зі свіжою інформацією від Генштабу, ворог наступає по всій лінії фронту на Донбасі. Тільки за минулу добу ЗСУ відбили в Донецькій і Луганській областях вісім атак окупантів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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