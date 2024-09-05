За даними аналітиків, російське командування переключило свою увагу з безпосереднього наступу на Покровськ на просування до Селидова.

Сотні українських військових із чотирьох бригад намагаються втримати вразливий виступ на південь від Покровська та місто Селидове, незважаючи на критичну загрозу опинитися в оточенні. Як пише аналітик Forbes Девід Екс, про цю загрозу відомо вже певний час, і військові експерти радили українцям відступити з цієї ділянки, щоб уникнути оточення, відрізання і знищення.

"Але українці в цьому районі ще не готові до відступу. У середу вони вступили в жорстоку перестрілку на ключовому автомобільному і залізничному перехресті між опорним пунктом і основним українським сектором на півночі - і здобули перемогу", - пише аналітик.

Він зазначає, що росіяни щосили намагаються прорватися до Селидового, яке є опорним пунктом лінії фронту між Покровськом та Українським.

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Як пояснює аналітик, захоплення Селидового вкрай важливе для обох сторін. Поки українці тримаються на півдні, вони становлять загрозу для лівого флангу російської 2-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії - основних частин місцевого російського угруповання військ, які рухаються до Покровська.

За інформацією Центру оборонних стратегій, за останній тиждень російське командування переключило свою увагу з безпосереднього наступу на Покровськ на просування до Селидового та прилеглих районів на сході та південному сході. І якщо вони доб'ються успіху, це дасть їм змогу просунутися далі на Покровськ і убезпечити лівий фланг сил, що наступають із півдня.

Водночас українські Сили оборони намагаються зробити так, щоб росіянам це не вдалося, і борються за збереження виступу на південь від Покровська, щоб зберегти загрозу лівому флангу росіян.

"Українці вочевидь не хочуть втрачати дороги і рейки, що з'єднують Покровськ із Селидовим, з Українськом і з прилеглим виступом - доти, доки вони продовжують активно боротися за Покровськ, а не тільки планують відступ... Принаймні, наразі українські позиції цілі, а дороги, що з'єднують їх, вільні. Поки що Покровськ тримається, як і весь південний фронт", - зазначає Forbes.

Покровськ - останні новини

На думку військового експерта Івана Ступака, бої і перші штурми російських окупантів міста Покровськ можуть початися вже найближчим часом.

При цьому полковник ЗСУ в запасі Роман Світан поділився думкою, що у росіян на фронті основне завдання - це не захоплення міста Покровськ у Донецькій області. Він вважає, що цей населений пункт необхідний противнику, щоб виконати головне завдання - витіснити наш гарнізон із Вугледара, тому що вугледарський виступ для ворогів, "як кістка в горлі".

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