Олександр Тарнавський зазначив, що українські захисники знищили понад 20 одиниць озброєння.

Бійці підрозділу ракетних військ і артилерії Таврійського напрямку за минулу добу, 20 травня, виконали понад тисячу вогневих завдань. Втрати Російської Федерації склали майже три роти особового складу.

"Втрати ворога вбитими і пораненими склали майже три роти. Знищено та пошкоджено 22 одиниці озброєння та військової техніки противника", - повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, українські ракетники також знищили:

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два танки;

чотири БМП;

ББМ;

МТЛБ;

станцію РЕБ "Стриж-3";

два БПЛА "Орлан-10";

БПЛА "Zala";

п'ять складів боєприпасів ворога.

Втрати Росії в Україні станом на 21 травня - що відомо

Загальні втрати армії Російської Федерації з початку підномасштбаного вторгнення склали приблизно 203160 загарбників, а також тисячі одиниць техніки. Тільки за минулу добу "відминусували" 730 російських солдатів.

При цьому оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомило, що українські ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували 16 окупантів, реактивну систему залпового вогню "Град", великокаліберну гаубицю, дві одиниці автотехніки, протитанковий комплекс, а також польовий пункт бойового постачання.

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