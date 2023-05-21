Бійці підрозділу ракетних військ і артилерії Таврійського напрямку за минулу добу, 20 травня, виконали понад тисячу вогневих завдань. Втрати Російської Федерації склали майже три роти особового складу.
"Втрати ворога вбитими і пораненими склали майже три роти. Знищено та пошкоджено 22 одиниці озброєння та військової техніки противника", - повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.
За його словами, українські ракетники також знищили:
- два танки;
- чотири БМП;
- ББМ;
- МТЛБ;
- станцію РЕБ "Стриж-3";
- два БПЛА "Орлан-10";
- БПЛА "Zala";
- п'ять складів боєприпасів ворога.
Втрати Росії в Україні станом на 21 травня - що відомо
Загальні втрати армії Російської Федерації з початку підномасштбаного вторгнення склали приблизно 203160 загарбників, а також тисячі одиниць техніки. Тільки за минулу добу "відминусували" 730 російських солдатів.
При цьому оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомило, що українські ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували 16 окупантів, реактивну систему залпового вогню "Град", великокаліберну гаубицю, дві одиниці автотехніки, протитанковий комплекс, а також польовий пункт бойового постачання.