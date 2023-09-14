Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки та Кліщіївки.

Українські військові увійшли до населеного пункту Андріївка, що на південному фланзі Бахмута, та закріплюються на нових позиціях. Наразі на Бахмутському напрямку сили оборони рухаються вперед, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на північному фланзі росіяни намагаються відбити втрачені позиції, а на південному ЗСУ успішно просуваються.

Маляр уточнила, що основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки та Кліщіївки.

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"І в нас там гарні новини. Андріївка - наша. Закріплюємося на зайнятих позиціях", - додала вона.

Ситуація біля Андріївки

Зранку 14 вересня у Генштабі без деталей повідомили, що українські війська мають успіх у наступі південніше Бахмута - у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області.

Зокрема, там українські захисники та захисниці завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Крім того, ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Днями аналітики Інституту з вивчення війни повідомляли, що в районі села Андріївка точаться запеклі бої, проте російські окупанти не можуть відбити його в ЗСУ.

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