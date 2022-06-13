Найбільших втрат противник зазнав минулої доби на Бахмутському напрямку.

Кількість знищених окупантів за добу зросла на 150 осіб і тепер складає загалом близько 32,3 тис. осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно склали: особового складу близько 32 300 (+150 за минулу добу) осіб ліквідовано", - зазначено у повідомленні.

Також за період війни знищено техніку та засоби ворога. Зокрема, літаків – 213 (+1 за минулу добу); танків ‒ 1432 одиниці (+2); бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8); артилерійських систем – 718 (+3); БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3); автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5) одиниць.

Крім того, на зараз ліквідовано 226 ворожих РСЗВ; 97 засобів ППО; 178 гелікоптерів; 13 одиниць кораблів /катерів; 54 одиниці спецтехніки.

За оперативними даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

"Дані уточнюються", - додали у штабі.

Як повідомляв УНІАН, на півдні за добу Збройними силами України знищено 22 російські загарбники та склад боєприпасів.

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