Знищено 22 окупанти та склад боєприпасів

На півдні за добу Збройними силами України знищено 22 російські загарбники та склад боєприпасів.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook, противник продовжує облаштування й укріплення рубежів оборони, активних наступальних дій не веде.

Зокрема, протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. При чому, задіяно важку ствольну і реактивну артилерію.

Крім того, по передмістю Миколаєва ворог продовжує обстріли 152-х міліметровим калібром. Руйнуючи будівлі, розриваючи поля, ворог продовжує тиснути на Миколаївщину, створюючи враження своєї присутності, аби приховати суттєві поступки територією області.

"Натомість з нашого боку ворог зазнає суттєвого ураження і тиску з повітря: протягом доби парою гелікоптерів, парою штурмовиків та винищувачем було завдано 3 потужних удари по ворожих позиціях", - сказано у повідомленні.

У зв'язку з цим підкреслюється, що влучено в скупчення противника та склад боєприпасів.

"Підтверджені втрати противника складають 22 рашисти, 3 танки Т-62, 2 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки", - наголошується у повідомленні.

Окремо сказано, що жителі Херсонщини проігнорували святкування "дня Росії", навіть попри спроби підкупу продуктовими наборами. "У своїх звичаях рашисти привезли заангажовану публіку, якою намагалися створити ілюзію народного гуляння і підтримки для пропагандистських ЗМІ. Але старання були марні – на їх недо-святі охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, наголошується, що справжні херсонці вмикали на вулицях гімн України, розвішували жовто-сині стрічки, мотиваційні листівки і наносили всюди патріотичні графіті.

"Корабельне угруповання противника знов зазнало кількісних змін, але не змінило завдань та загроз. Наразі північно-західну частину Чорного моря пильнують 4 ракетних кораблі, 1 підводний човен та 3 великих десантних кораблі. 36 крилатих ракет типу "Калібр" споряджені в напрямку всієї України", - йдеться у зведенні.

Як повідомляв УНІАН, жителі окупованих Херсона і Каховки у "день Росії" залишили "привітання" місцевим окупантам і колаборантам.

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