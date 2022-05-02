На Херсонщині окупанти продовжують насаджувати своїх намісників по районних центрах та чинять тиск на громадськість.

Збройні сили України на південному напрямку утримують зайняті рубежі й не дають російським окупантам просунутись.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

Так, на Миколаївському напрямку захисники України знищили ще один безпілотник "Орлан-10", на додачу до 2 ранкових.

"Загальні ж втрати ворога за добу складають 35 рашистів, 7 одиниць техніки, в тому числі броньованої, автомобільної і реактивної системи залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

На Херсонщині ворог продовжують насаджувати своїх намісників в окупованих містах і чинить тиск на громадськість з метою змусити прийняти окупаційну владу як легітимну.

"Відключивши мобільний зв’язок російські пропагандисти розповсюдили фейк, що це зробила Україна. Водночас продовжують роботи з відключення області від української банківської системи. Людей з активною проукраїнською позицією, зокрема учасників бойових дій виявляють, викрадають і катують", - зазначили в ОК "Південь".

Тим часом в Одесі розпочалася подовжена комендантську годину, пов’язану із обмеженням спроб створення провокацій, пов'язаних із датою 2 травня.

"Результати контрдиверсійних заходів, що проводяться в регіоні свідчать про невтомні спроби ворожих сил просувати ідею русифікації півдня України. Але настрій населення, враженого в тому числі і хронікою повномасштабного вторгнення, звірством та безчинством окупантів – міцно проукраїнський", - наголосили в командуванні.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти підтягують сили на Південь України, щоб спробувати атакувати міста на Дніпропетровщині.

Глава держави наголосив, що Збройні сили України відповідають на всі удари загарбників, і будуть відповідати, поки окупанти не залишать нашу землю.

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