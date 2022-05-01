Українські військові додатково очистили світ від 42 російських окупантів.

Збройні сили України знищили понад 40 російських загарбників, 4 одиниці зенітного озброєння на окупованому острові Зміїний.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"Черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку - серверну із телекомунікаційним обладнанням", - сказано у повідомленні.

Також на Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій. Ворог не маючи активності у просуванні, закріпився на позиції та продовжує артилерійсько-мінометні обстріли.

"При нових спробах розвідування обстановки безпілотниками, противник втратив ще 2 "Орлани-10" на Миколаївщині. Влучання наших підрозділів були нищівними", - сказано у повідомленні.

"На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1"", - сказано в повідомленні.

"Додатково світ став чистішим на 42 рашисти", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня захисники України завдали удар по позиціях окупантів, які знаходяться у Чорному морі на Зміїному острові. Воїни влучили в пункт управління й знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Вас також можуть зацікавити новини: