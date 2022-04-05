На оприлюдненому відео видно колону з близько десятка одиниць бронетехніки, яка під час свого просування потрапила під вогонь української артилерії.

Українські військові з підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили колону російської техніки на Донеччині.

Відповідне відео, зняте за допомогою дрону, оприлюднив у соцмережах фонд "Повернись живим".

На ньому видно колону з близько десятка одиниць бронетехніки, яка під час свого просування потрапила під вогонь української артилерії.

"Українські воїни з підрозділу К2 54 ОМБр показали ворогу на Донеччині, що буває, коли російська техніка йде в бій проти наших захисників. Окупанти лишилися горіти на узбіччях. І так буде з кожним, хто вважає, що має право приходити на нашу землю зі зброєю", - ідеться в дописі.

Довідка УНІАН. "Повернись живим" — один з найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі, а з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року — військовим і волонтерам на території, де ведуть активні бойові дії.

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