Рашисти вбивали людей і навіть не дозволяли місцевим забрати їхні тіла.

На Київщині розповіли про безчинства окупантів, які знущаються з людей. Мешканець Броварщини своїми очима бачив, що коять рашисти у смт Шевченкове.

Відео з його розповіддю з'явилося у Telegram-каналі Національної поліції України.

Чоловік відверто описав усе, що бачив. Окупанти виганяли людей з їхніх осель, займали чуже житло і постійно грабували. Російські військові виносили з магазинів продукти та навіть одяг.

Окрім цього, окупанти могли забирати одяг у перехожих. Чоловік розповідає, що рашисти змусили людей роздягнутися аж до спідньої білизни. Так, російські військові залишили декількох мешканців без одягу, у такому вигляді їм довелося йти через усе селище.

Окупантам настільки не вистачало одягу, що деякі з них ходили у жіночому. Вони просили у мешканців їжу, сигарети, один військовий навіть шукав для себе мазь, ліків у них також не було.

У "базарний день", коли майже усі мешканці селища виходили на вулиці та шукали у магазинах їжу, окупанти обстріляли машину. У ній були люди, вони загинули. Російські військові не давали місцевим забрати трупи протягом чотирьох днів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Київщині ліквідували рашиста-нелюда, який вбив чоловіка та гвалтував його дружину.

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