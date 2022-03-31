Росіянами було вбито 148 українських дітей.

Росія випустила по Україні вже одну тисячу 370 ракет.

Про це йдеться у дописі на сторінці Міністерства оборони України у Facebook.

"Російські солдати прийшли в Україну вбивати і знищувати. 1370 ракет Росія випустила по Україні. 148 дітей вбили російські фашисти під час обстрілів та авіанальотів. Понад 10 млн українців покинули свої домівки через війну", - наголошується у повідомленні.

Також Росія знищила 15 українських аеропортів.

"Кожен день загарбники вчиняють звірства. Не пробачимо путінських злочинців! За весь біль і горе - помстимося!", - підкреслили у МОУ.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у Пентагоні фіксують збільшення активності російської авіації. За їхніми даними, росіяни зосередять свої авіаудари найближчим часом по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу.

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