Російські окупанти загрузли в столиці через проблеми зі стійкістю і логістикою.

Високопоставлений американський генерал в Європі заявив, що в зборі розвідувальних даних США "може бути" пробіл, через який США переоцінили можливості Росії.

Через це ж США недооцінили оборонні здібності України до того, як Росія напала на Україну, повідомляє CNN.

Коли минулого місяця Росія почала вторгнення в Україну, розвідка США оцінила, що напад по всій країні може призвести до того, що Київ потрапить в руки Росії протягом декількох днів. Але російські військові загрузли в столиці через проблеми зі стійкістю і логістикою, а також несподіваного жорсткого опору з боку українських військових.

Виступаючи у вівторок на слуханнях в сенатському комітеті зі Збройних Сил, глава європейського командування США генерал Тод Уолтерс відповів на питання сенатора-республіканця Роджера Вікера, чи є прогалина в розвідувальних даних, через яку США переоцінюють силу Росії і недооцінюють обороноздатність України.

"Могло бути", - відповів Уолтерс. "Як ми завжди робили в минулому, коли ця війна закінчиться, ми проведемо всебічний огляд дій у всіх областях і у всіх відділах і з'ясуємо, де були наші слабкі місця, і переконаємося, що ми можемо знайти способи їх усунення", - заявив Уолтерс.

Нагадаємо, в Білому домі вважають, що переміщення російських окупаційних військ у Київській області у бік Білорусі - це передислокація, а не відведення.

Вас також можуть зацікавити новини: