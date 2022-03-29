Росія зменшує бойову активність своїх загарбницьких військ біля Києва.
Про це повідомляє CNN із посиланням на двох посадовців США.
Зокрема, США фіксують, як відбуваються переміщення військ: російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на здобутках позиціях на півдні та сході України.
При цьому, як сказав один посадовець США, Росія прикриє відхід військ бомбардуваннями Києва з повітря та за допомогою артилерії. Посадовці США застерігають, що Росія може завжди повернути сили, якщо цьому сприятимуть бойові умови.
В США вбачають у цьому довгостроковий хід, оскільки Росія стикається з невдачею просування на півночі від Києва.
Раніше російські ЗМІ розповсюдили інформацію, що Росія оголосила два кроки для деескалації війни, включаючи "значне зменшення воєнної активності у напрямках Києва і Чернігова".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.
Україна пропонує підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї. Голова фракції "Слуга народу" в українському парламенті, а нині представник української делегації на переговорах з Росією, Давид Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.
Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни, яку розпочала Росія проти України.
За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних союзів.
Водночас, за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України в Євросоюз.