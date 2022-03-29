Як зазначають у США, Росія почала відведення сил від околиць Києва, але прикриє його бомбардуваннями Києва з повітря та за допомогою артилерії.

Росія зменшує бойову активність своїх загарбницьких військ біля Києва.

Про це повідомляє CNN із посиланням на двох посадовців США.

Зокрема, США фіксують, як відбуваються переміщення військ: російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на здобутках позиціях на півдні та сході України.

При цьому, як сказав один посадовець США, Росія прикриє відхід військ бомбардуваннями Києва з повітря та за допомогою артилерії. Посадовці США застерігають, що Росія може завжди повернути сили, якщо цьому сприятимуть бойові умови.

В США вбачають у цьому довгостроковий хід, оскільки Росія стикається з невдачею просування на півночі від Києва.

Раніше російські ЗМІ розповсюдили інформацію, що Росія оголосила два кроки для деескалації війни, включаючи "значне зменшення воєнної активності у напрямках Києва і Чернігова".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

Україна пропонує підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї. Голова фракції "Слуга народу" в українському парламенті, а нині представник української делегації на переговорах з Росією, Давид Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни, яку розпочала Росія проти України.

За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних союзів.

Водночас, за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України в Євросоюз.

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